Силы ПВО уничтожили еще 12 беспилотников, летевших на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уничтожены 12 вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
- На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Уничтожены 12 вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее глава города сообщал, что на подлете к Москве были сбиты беспилотные летательные аппараты.
Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
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