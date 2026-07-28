Силы ПВО отразили атаку 11 беспилотников, летевших к Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО Минобороны отразили атаку 11 беспилотников.
- На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Силами ПВО Минобороны отражена атака 11 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны отражена атака 11 беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
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