Синоптик спрогнозировал теплые и солнечные выходные в Москве

"В пятницу погода улучшится, а в выходные ожидается тепло и преимущественно без осадков. Уже 31 июля воздух по области прогреется до плюс 22–27 градусов, в Москве — до 24–26, в субботу и воскресенье в столице до плюс 25–27, по области - до плюс 29", — рассказал синоптик.