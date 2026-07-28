Синоптик спрогнозировал теплые и солнечные выходные в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В выходные дни в Московском регионе ожидается теплая погода и преимущественно без осадков.
- 31 июля температура воздуха в области прогреется до +22–27 градусов, в Москве — до +24–26 градусов, в субботу и воскресенье в столице — до +25–27 градусов, по области — до +29 градусов.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Погода в Московском регионе в выходные дни ожидается теплой и преимущественно без осадков, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.
"В пятницу погода улучшится, а в выходные ожидается тепло и преимущественно без осадков. Уже 31 июля воздух по области прогреется до плюс 22–27 градусов, в Москве — до 24–26, в субботу и воскресенье в столице до плюс 25–27, по области - до плюс 29", — рассказал синоптик.
По словам Голубева, причиной перемен станет влияние гребня антициклона.
"Вслед за уходящим атмосферным фронтом, который принесет дожди и похолодание в середине недели, начнет расти атмосферное давление, что обеспечит ясную и сухую погоду к выходным", - пояснил он.