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Синоптик спрогнозировал резкое похолодание в Москве - РИА Новости, 28.07.2026
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01:39 28.07.2026
Синоптик спрогнозировал резкое похолодание в Москве

Синоптик Голубев: 30 июля в Москве и области ожидается похолодание

© РИА Новости / Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве и области 30 июля ожидается понижение температуры на фоне дождей и прохождения атмосферного фронта.
  • Самым прохладным днем на неделе будет среда, температура опустится до +18–20 градусов.
  • К выходным погода начнет улучшаться, и температура вновь пойдет вверх.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Заметное понижение температуры ожидается в Москве и области 30 июля на фоне дождей и прохождения атмосферного фронта, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.
"Самым прохладным днем на неделе будет среда, так как ожидается понижение температуры до +18-20 градусов. Это связано с прохождением через Московский регион активного атмосферного фронта", - рассказал синоптик.
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По его словам, всего за сутки столбики термометров опустятся сразу на 7-9 градусов относительно вторника.
"Вторник будет с температурой +25-27, среда +18-20 и четверг +20-22 весь в дождях", - добавил он.
Синоптик уточнил, что в среду на западе Московской области также пройдут сильные дожди, в то время как в столице осадки ожидаются небольшими, местами умеренными, но самым дождливым днем будет четверг. "Однако уже к выходным погода начнет улучшаться, и температура вновь пойдет вверх", - заключил Голубев.
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ОбществоМоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)Александр Голубев (метеоролог)Гидрометцентр
 
 
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