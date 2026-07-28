Синоптик спрогнозировал резкое похолодание в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве и области 30 июля ожидается понижение температуры на фоне дождей и прохождения атмосферного фронта.
- Самым прохладным днем на неделе будет среда, температура опустится до +18–20 градусов.
- К выходным погода начнет улучшаться, и температура вновь пойдет вверх.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Заметное понижение температуры ожидается в Москве и области 30 июля на фоне дождей и прохождения атмосферного фронта, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.
"Самым прохладным днем на неделе будет среда, так как ожидается понижение температуры до +18-20 градусов. Это связано с прохождением через Московский регион активного атмосферного фронта", - рассказал синоптик.
По его словам, всего за сутки столбики термометров опустятся сразу на 7-9 градусов относительно вторника.
"Вторник будет с температурой +25-27, среда +18-20 и четверг +20-22 весь в дождях", - добавил он.
Синоптик уточнил, что в среду на западе Московской области также пройдут сильные дожди, в то время как в столице осадки ожидаются небольшими, местами умеренными, но самым дождливым днем будет четверг. "Однако уже к выходным погода начнет улучшаться, и температура вновь пойдет вверх", - заключил Голубев.
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