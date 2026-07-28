США и Иран обсуждают безопасность судоходства в Красном море, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ США и Иран расширили темы негласных переговоров, включив в них проблему безопасности судоходства в Красном море.

США стремятся остановить нападения в Ормузском проливе и Красном море, а Иран добивается уступок, касающихся торговли нефтью и ослабления санкций.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. США и Иран расширили темы негласных переговоров, теперь на них осуждается и проблема безопасности судоходства в Красном море, сообщила во вторник англоязычная эмиратская газета The National.

Ранее представители близкого к Ирану правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы) объявили, что устанавливают морскую блокаду Саудовской Аравии в ответ на обстрел аэропорта Саны. Позже хуситы утверждали, что атаковали объекты для транспортировки нефти с востока Саудовской Аравии в порт Янбу на Красном море.

"За кулисами происходит очередной обмен сообщениями, касающийся исключительно Ормузского пролива и Красного моря", - сообщил источник издания.

По его словам, США стремятся остановить нападения в Ормузском проливе и Красном море, в то время как Иран добивается уступок, касающихся торговли нефтью, а также постепенного ослабления санкций.

При этом ранее на этой неделе официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи заявил, что Иран на данный момент не ведет никаких переговоров с США, призвав американцев для начала прекратить атаки. Однако пакистанский источник утверждает, что дипломатические усилия на это направлении все-таки продолжается, и надежда на мирное урегулирование сохраняется.