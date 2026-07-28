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США и Иран обсуждают безопасность судоходства в Красном море, пишут СМИ - РИА Новости, 28.07.2026
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11:29 28.07.2026
США и Иран обсуждают безопасность судоходства в Красном море, пишут СМИ

The National: США и Иран обсуждают безопасность судоходства в Красном море

© Фото : Роскосмос/Юрий МаленченкоКрасное море
Красное море - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Роскосмос/Юрий Маленченко
Красное море . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США и Иран расширили темы негласных переговоров, включив в них проблему безопасности судоходства в Красном море.
  • США стремятся остановить нападения в Ормузском проливе и Красном море, а Иран добивается уступок, касающихся торговли нефтью и ослабления санкций.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. США и Иран расширили темы негласных переговоров, теперь на них осуждается и проблема безопасности судоходства в Красном море, сообщила во вторник англоязычная эмиратская газета The National.
Ранее представители близкого к Ирану правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы) объявили, что устанавливают морскую блокаду Саудовской Аравии в ответ на обстрел аэропорта Саны. Позже хуситы утверждали, что атаковали объекты для транспортировки нефти с востока Саудовской Аравии в порт Янбу на Красном море.
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"За кулисами происходит очередной обмен сообщениями, касающийся исключительно Ормузского пролива и Красного моря", - сообщил источник издания.
По его словам, США стремятся остановить нападения в Ормузском проливе и Красном море, в то время как Иран добивается уступок, касающихся торговли нефтью, а также постепенного ослабления санкций.
При этом ранее на этой неделе официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи заявил, что Иран на данный момент не ведет никаких переговоров с США, призвав американцев для начала прекратить атаки. Однако пакистанский источник утверждает, что дипломатические усилия на это направлении все-таки продолжается, и надежда на мирное урегулирование сохраняется.
В понедельник сообщалось, что трафик коммерческих судов в Баб-эль-Мандебском проливе сократился на 56% после заявления хуситов о закрытии пролива для саудовских судов.
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