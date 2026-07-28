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МИД высказался об атаках на суда, связанные с ВСУ - РИА Новости, 28.07.2026
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00:42 28.07.2026 (обновлено: 01:12 28.07.2026)
МИД высказался об атаках на суда, связанные с ВСУ

МИД: ВС России наносят удары лишь по военным судам в ответ на теракты Киева

© REUTERS / Shine Samuel AbrahamТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Shine Samuel Abraham
Танкер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России наносят удары только по судам с военными грузами и соответствующей портовой инфраструктуре.
  • В МИД РФ выразили сожаление о гибели индийских моряков на торговом судне.
  • Сергей Лавров выразил искренние соболезнования министру иностранных дел Индии Субраманьяму Джайшанкару в связи с гибелью индийских моряков.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России на фоне террористических атак Киева на мирные торговые суда наносят удары лишь по судам с военными грузами, заявили РИА Новости в МИД РФ.
"В настоящее время, на фоне неоднократных террористических атак Украины на мирные торговые суда, Вооруженные Силы Российской Федерации наносят удары по судам с военными грузами и соответствующей портовой инфраструктуре", - сказали в министерстве.
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Комментируя вызов временного поверенного в делах России в МИД Индии на фоне информации ведомства о гибели индийских моряков на торговом судне, в МИД РФ указали, "что сожалеют о гибели индийских моряков".
"В ходе встречи с министром иностранных дел Республики Индии Субраманьямом Джайшанкаром, состоявшейся 22 июля на полях совещания глав внешнеполитических ведомств по линии АСЕАН в Маниле, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил искренние соболезнования в этой связи", - добавили в МИД.
Там напомнили, что еще в 2023 году, после прекращения "зерновой сделки", Минобороны России выпустило предупреждение, что "навигация в северо-западной части акватории Черного моря является небезопасной".
МИД Индии 26 июля выпустил предупреждение, в котором призвал граждан страны тщательно оценивать риски безопасности перед тем, как соглашаться на работу на торговых судах в зонах конфликтов.
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