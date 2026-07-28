МИД высказался об атаках на суда, связанные с ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Вооруженные силы России наносят удары только по судам с военными грузами и соответствующей портовой инфраструктуре.

В МИД РФ выразили сожаление о гибели индийских моряков на торговом судне.

Сергей Лавров выразил искренние соболезнования министру иностранных дел Индии Субраманьяму Джайшанкару в связи с гибелью индийских моряков.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России на фоне террористических атак Киева на мирные торговые суда наносят удары лишь по судам с военными грузами, заявили РИА Новости в МИД РФ.

"В настоящее время, на фоне неоднократных террористических атак Украины на мирные торговые суда, Вооруженные Силы Российской Федерации наносят удары по судам с военными грузами и соответствующей портовой инфраструктуре", - сказали в министерстве.

Комментируя вызов временного поверенного в делах России в МИД Индии на фоне информации ведомства о гибели индийских моряков на торговом судне, в МИД РФ указали, "что сожалеют о гибели индийских моряков".

"В ходе встречи с министром иностранных дел Республики Индии Субраманьямом Джайшанкаром, состоявшейся 22 июля на полях совещания глав внешнеполитических ведомств по линии АСЕАН в Маниле, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил искренние соболезнования в этой связи", - добавили в МИД.

Там напомнили, что еще в 2023 году, после прекращения "зерновой сделки", Минобороны России выпустило предупреждение, что "навигация в северо-западной части акватории Черного моря является небезопасной".