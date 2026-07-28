Молодежный кадровый центр создается в Рязанской области, сообщил губернатор

РЯЗАНЬ, 28 июл - РИА Новости. В Рязанской области создается молодежный кадровый центр, направленный на выстраивание карьерной траектории жителей региона еще до окончания вуза или колледжа, сообщил губернатор Павел Малков.

"Мы сейчас помогаем будущим специалистам выстраивать карьеру. Понятно, что начинать эту работу по выстраиванию карьерной траектории нужно задолго до окончания вуза, колледжа. Мы сейчас специально в регионе создаем молодежный кадровый центр. Работа идет в рамках национального проекта "Кадры", - отметил губернатор на заседании регионального правительства.

Как сообщил министр труда и социальной защиты населения региона Андрей Кричинский, обновленный кадровый центр планируется открыть в декабре. В настоящее время проводится модернизация 27 соответствующих центров по области, головной офис разместится в Рязани.