Рейтинг@Mail.ru
Молодежный кадровый центр создается в Рязанской области, сообщил губернатор - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
17:45 28.07.2026
Молодежный кадровый центр создается в Рязанской области, сообщил губернатор

Павел Малков: в Рязанской области создается молодежный кадровый центр

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Павел Малков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
РЯЗАНЬ, 28 июл - РИА Новости. В Рязанской области создается молодежный кадровый центр, направленный на выстраивание карьерной траектории жителей региона еще до окончания вуза или колледжа, сообщил губернатор Павел Малков.
"Мы сейчас помогаем будущим специалистам выстраивать карьеру. Понятно, что начинать эту работу по выстраиванию карьерной траектории нужно задолго до окончания вуза, колледжа. Мы сейчас специально в регионе создаем молодежный кадровый центр. Работа идет в рамках национального проекта "Кадры", - отметил губернатор на заседании регионального правительства.
Как сообщил министр труда и социальной защиты населения региона Андрей Кричинский, обновленный кадровый центр планируется открыть в декабре. В настоящее время проводится модернизация 27 соответствующих центров по области, головной офис разместится в Рязани.
По словам Кричинского, в молодежном кадровом центре будут использовать современное оборудование и технологии, включая нейропрофдиагностику и виртуальную реальность. Карьерные траектории будут выстраиваться с помощью технологий искусственного интеллекта.
Работники АПК Рязанской области получили новое жилье по госпрограмме Комплексное развитие сельских территорий - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Жилой комплекс для работников сельского хозяйства открыли под Рязанью
Вчера, 11:00
 
Рязанская областьРязанская областьПавел МалковКадры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала