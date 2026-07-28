Власти Молдавии под предлогом кризиса хотят повысить тарифы, заявила Таубер

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"Вместо того, чтобы предложить программу выхода из кризиса и системные реформы, направленные на поддержку людей и бизнеса, новое правительство достало из ящика любимый инструмент. Ввели "режим повышенной готовности", и, судя по всему, готовятся к режиму ЧП, а режим ЧП - отличный повод, чтобы без лишних вопросов переложить на людей чудовищный скачок тарифов", - написала Таубер в Telegram-канале.