Власти Молдавии под предлогом кризиса хотят повысить тарифы, заявила Таубер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Молдавии ввели режим повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней.
- Правительство Молдавии ограничит экспорт и розничную продажу дизельного топлива.
- Экс-депутат Марина Таубер считает, что власти хотят использовать кризис в сфере энергетики для повышения тарифов на энергоресурсы.
КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Власти Молдавии хотят использовать кризис в сфере энергетики, чтобы повысить тарифы на энергоресурсы, считает экс-депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.
Ранее во вторник кабмин Молдавии одобрил введение режима повышенной готовности в сфере энергетики на 30 дней. Премьер-министр страны Василий Тофан заявил на пресс-конференции, что правительство Молдавии ограничит экспорт и розничную продажу дизельного топлива, чтобы не допустить дефицита и спекуляций на внутреннем рынке.
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"Вместо того, чтобы предложить программу выхода из кризиса и системные реформы, направленные на поддержку людей и бизнеса, новое правительство достало из ящика любимый инструмент. Ввели "режим повышенной готовности", и, судя по всему, готовятся к режиму ЧП, а режим ЧП - отличный повод, чтобы без лишних вопросов переложить на людей чудовищный скачок тарифов", - написала Таубер в Telegram-канале.
По ее словам, в прошлом под прикрытием режима ЧП власти уже принимали непопулярные решения, проводили непрозрачные закупки, задним числом меняли правила игры и повышали тарифы.
Депутат напомнила, что госкомпания Energocom 15 июля обратилась в Национальное агентство по регулированию в энергетике с требованием повысить тариф на природный газ для бытовых потребителей с 0,82 до 1,19 доллара. Компания аргументировала свой запрос повышением закупочных цен на газ в Европе.