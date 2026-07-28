Власти Молдавии регулярно провоцируют кризисы, заявила оппозиция

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"Нынешние перебои с обеспечением нефтепродуктами были вполне предсказуемыми, однако власти навязывают обществу представление о перманентном кризисе и правительство всякий раз позиционирует себя в роли "спасителя". Введение нового режима повышенной готовности в энергетическом секторе подтверждает неспособность правительства эффективно управлять рисками и проводить превентивную государственную политику", - говорится в заявлении ЛДПМ.