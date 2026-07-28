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Власти Молдавии регулярно провоцируют кризисы, заявила оппозиция - РИА Новости, 28.07.2026
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19:26 28.07.2026
Власти Молдавии регулярно провоцируют кризисы, заявила оппозиция

В оппозиционной ЛДПМ заявили, что власти Молдавии регулярно провоцируют кризисы

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молдавские власти регулярно провоцируют кризисы и выдают себя за спасителей общества, говорится в заявлении ЛДПМ.
  • Кабмин Молдавии обратился к парламенту с просьбой ввести режим повышенной готовности в сфере энергетики.
  • Оппозиция считает, что правительство не предприняло своевременных шагов для увеличения стратегических запасов и диверсификации источников снабжения.
КИШИНЕВ, 28 июл - РИА Новости. Молдавские власти регулярно провоцируют кризисы, а затем выдают себя за спасителей общества, эту практику необходимо менять, говорится в заявлении пресс-службы оппозиционной Либерал-демократической партии Молдавии (ЛДПМ).
Ранее во вторник кабмин Молдавии обратился к парламенту с просьбой ввести режим повышенной готовности в сфере энергетики.
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"Нынешние перебои с обеспечением нефтепродуктами были вполне предсказуемыми, однако власти навязывают обществу представление о перманентном кризисе и правительство всякий раз позиционирует себя в роли "спасителя". Введение нового режима повышенной готовности в энергетическом секторе подтверждает неспособность правительства эффективно управлять рисками и проводить превентивную государственную политику", - говорится в заявлении ЛДПМ.

Как отмечает оппозиция, правительство должно было заблаговременно увеличить стратегические запасы, законтрактовать дополнительные объемы поставок и диверсифицировать источники снабжения. Кроме того, недавнее снижение мировых цен на нефть создало благоприятную возможность для пополнения резервов на выгодных условиях, которой Кишинев не воспользовался.
ЛДПМ полагает, что без персональной ответственности членов кабмина за результаты государственного управления Молдавия и впредь будет сталкиваться с импровизированными решениями, запоздалыми действиями властей и систематическим перекладыванием последствий управленческих ошибок на плечи граждан.
Ранее премьер-министр страны Василий Тофан заявил на пресс-конференции, что правительство Молдавии ограничит экспорт и розничную продажу дизельного топлива, чтобы не допустить дефицита и спекуляций на внутреннем рынке.
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