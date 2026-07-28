Экс-премьер Молдавии призвал отменить повышение тарифов на газ

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший премьер Молдавии, депутат парламента Ион Кику потребовал отменить запрос на очередное повышение газовых тарифов.

Представители молдавской оппозиции и их сторонники проводят протестную акцию у здания парламента против планируемого повышения цен на природный газ для населения.

Оппозиция намерена провести переговоры с представителями энергетического сектора и потребовать обоснования всех начислений.

КИШИНЕВ, 28 июл – РИА Новости. Бывший премьер Молдавии, депутат парламента Ион Кику на митинге в Кишиневе потребовал отменить запрос на очередное повышение газовых тарифов, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник представители молдавской оппозиции и их сторонники проводят протестную акцию у здания парламента, выступая против планируемого повышения цен на природный газ для населения. В акции протеста принимают участие представители ряда парламентских и внепарламентских политических сил: Партии социалистов, Партии коммунистов, Партии развития и объединения Молдовы , Гражданского конгресса, Движения национальной альтернативы, "Демократия дома", а также других общественных формирований.

"Мы требуем отменить запрос на повышение тарифов. Пусть власти найдут дешевый газ и закупят его", — сказал Кику

По словам депутата, за полтора года расходы на транспортировку газа в Молдавии выросли в шесть раз, а тариф на распределение - более чем вдвое. Оппозиция намерена провести переговоры с представителями энергетического сектора и потребовать обоснования всех начислений.

Политик заявил, что власти должны найти дешевый газ и сократить расходы энергокомпаний, вместо того чтобы перекладывать затраты на население.