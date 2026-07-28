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Экс-премьер Молдавии призвал отменить повышение тарифов на газ - РИА Новости, 28.07.2026
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11:36 28.07.2026
Экс-премьер Молдавии призвал отменить повышение тарифов на газ

Экс-премьер Молдавии Кику на митинге призвал отменить повышение тарифов на газ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВключенная газовая конфорка.
Включенная газовая конфорка. - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер Молдавии, депутат парламента Ион Кику потребовал отменить запрос на очередное повышение газовых тарифов.
  • Представители молдавской оппозиции и их сторонники проводят протестную акцию у здания парламента против планируемого повышения цен на природный газ для населения.
  • Оппозиция намерена провести переговоры с представителями энергетического сектора и потребовать обоснования всех начислений.
КИШИНЕВ, 28 июл – РИА Новости. Бывший премьер Молдавии, депутат парламента Ион Кику на митинге в Кишиневе потребовал отменить запрос на очередное повышение газовых тарифов, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник представители молдавской оппозиции и их сторонники проводят протестную акцию у здания парламента, выступая против планируемого повышения цен на природный газ для населения. В акции протеста принимают участие представители ряда парламентских и внепарламентских политических сил: Партии социалистов, Партии коммунистов, Партии развития и объединения Молдовы, Гражданского конгресса, Движения национальной альтернативы, "Демократия дома", а также других общественных формирований.
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"Мы требуем отменить запрос на повышение тарифов. Пусть власти найдут дешевый газ и закупят его", — сказал Кику.
По словам депутата, за полтора года расходы на транспортировку газа в Молдавии выросли в шесть раз, а тариф на распределение - более чем вдвое. Оппозиция намерена провести переговоры с представителями энергетического сектора и потребовать обоснования всех начислений.
Политик заявил, что власти должны найти дешевый газ и сократить расходы энергокомпаний, вместо того чтобы перекладывать затраты на население.
Ранее государственная компания Energocom обратилась в Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) с требованием повысить тариф на природный газ для бытовых потребителей с 0,82 до 1,19 доллара за кубометр. Свой запрос компания аргументировала значительным ростом закупочных цен на газ на европейских рынках.
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