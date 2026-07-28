Экс-премьер Молдавии призвал отменить повышение тарифов на газ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший премьер Молдавии, депутат парламента Ион Кику потребовал отменить запрос на очередное повышение газовых тарифов.
- Представители молдавской оппозиции и их сторонники проводят протестную акцию у здания парламента против планируемого повышения цен на природный газ для населения.
- Оппозиция намерена провести переговоры с представителями энергетического сектора и потребовать обоснования всех начислений.
КИШИНЕВ, 28 июл – РИА Новости. Бывший премьер Молдавии, депутат парламента Ион Кику на митинге в Кишиневе потребовал отменить запрос на очередное повышение газовых тарифов, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник представители молдавской оппозиции и их сторонники проводят протестную акцию у здания парламента, выступая против планируемого повышения цен на природный газ для населения. В акции протеста принимают участие представители ряда парламентских и внепарламентских политических сил: Партии социалистов, Партии коммунистов, Партии развития и объединения Молдовы, Гражданского конгресса, Движения национальной альтернативы, "Демократия дома", а также других общественных формирований.
"Мы требуем отменить запрос на повышение тарифов. Пусть власти найдут дешевый газ и закупят его", — сказал Кику.
По словам депутата, за полтора года расходы на транспортировку газа в Молдавии выросли в шесть раз, а тариф на распределение - более чем вдвое. Оппозиция намерена провести переговоры с представителями энергетического сектора и потребовать обоснования всех начислений.
Политик заявил, что власти должны найти дешевый газ и сократить расходы энергокомпаний, вместо того чтобы перекладывать затраты на население.
Ранее государственная компания Energocom обратилась в Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) с требованием повысить тариф на природный газ для бытовых потребителей с 0,82 до 1,19 доллара за кубометр. Свой запрос компания аргументировала значительным ростом закупочных цен на газ на европейских рынках.