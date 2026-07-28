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Правительство Молдавии ввело режим ЧП в энергетике - РИА Новости, 28.07.2026
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09:23 28.07.2026 (обновлено: 09:42 28.07.2026)
Правительство Молдавии ввело режим ЧП в энергетике

Правительство Молдавии ввело режим ЧП в энергетике из-за дефицита топлива

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЖенщина с флагом Молдавии
Женщина с флагом Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство Молдавии планирует ввести режим чрезвычайного положения в энергетике из-за дефицита топлива.
  • Падение уровня воды в реке Дунай и логистические сбои в Румынии привели к перебоям в поставках нефтепродуктов и нехватке горючего на 53 автозаправочных станциях Молдавии.
КИШИНЕВ, 28 июл – РИА Новости. Правительство Молдавии на фоне дефицита топлива предложит парламенту ввести режим чрезвычайного положения в энергетике, заявил премьер-министр республики Василий Тофан.
"Падение уровня воды в реке Дунай привело к перебоям в поставках нефтепродуктов баржами в порт Джурджулешты, что уже вызвало нехватку горючего на десятках автозаправочных станций накануне активного сельскохозяйственного сезона .В связи с дефицитом топлива мы вынуждены ввести режим ЧП в энергетике, мы обратимся в парламент для утверждения такого решения" - заявил Тофан на заседании правительства.
Он пояснил, что трудности с импортом также обусловлены логистическими сбоями в Румынии, откуда Молдавия получает 70 процентов дизельного топлива. Тофан уточнил, что на текущий момент дефицит дизельного топлива уже зафиксировали на 53 заправочных станциях республики.
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