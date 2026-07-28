Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Молдавии в ближайшие годы будут пытаться демонтировать миротворческую миссию на Днестре, заявил Дмитрий Паламарчук.

Кишинев уже противодействует нормальному течению миротворческого процесса, и ситуация будет осложняться.

Дмитрий Паламарчук считает необходимым скоординировать российско-приднестровские меры по поддержке миссии и подготовить "план Б" на случай выхода Республики Молдова из соглашения от 21 июля 1992 года.

ТИРАСПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Власти Молдавии в ближайшие годы будут пытаться демонтировать миротворческую миссию на Днестре, заявил во вторник начальник главного внешнеполитического управления министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Дмитрий Паламарчук.

"Кишинев уже сегодня противодействует нормальному течению миротворческого процесса, и по мере заигрываний Молдовы ЕС ситуация будет осложняться. В ближайшие 2-4 года по миротворческой миссии на Днестре будут наноситься систематические удары нарастающей интенсивности", - сказал Паламарчук в ходе круглого стола "Миротворческая миссия на Днестре: 34 года мира и стабильности", который прошел в Приднестровском госуниверситете.

Он также считает, что нападки на миротворческую операцию требуют скоординированных российско-приднестровских мер по организационной, политико-дипломатической, экономической и информационно-пропагандистской ее поддержке.

"В том числе нужно в качестве "плана Б" определить параметры, ресурсы и безупречные юридические предпосылки ее продолжения даже в случае выхода Республики Молдова из соглашения от 21 июля 1992 года. Поскольку статья 8 документа предполагает прекращение деятельности Объединенной контрольной комиссии и приданных ей воинских контингентов в случае выхода одной из сторон, жизненно необходима российско-приднестровская двусторонняя база продолжения взаимодействия", - добавил Паламарчук.

Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.