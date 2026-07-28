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В МИД ПМР заявили, что Молдавия заблокировала переговоры с Приднестровьем - РИА Новости, 28.07.2026
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17:58 28.07.2026
В МИД ПМР заявили, что Молдавия заблокировала переговоры с Приднестровьем

МИД ПМР: Молдавия заблокировала переговоры с Приднестровьем

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молдавия заблокировала переговоры с Приднестровьем, заявили в МИД Приднестровской Молдавской Республики.
  • Приднестровская сторона предлагала согласовать повестку и дату встречи политических представителей, но Молдова отказалась от согласования содержательных вопросов.
  • В МИД ПМР добавили, что молдавский представитель пытается ввести общественность в заблуждение.
ТИРАСПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Молдавия заблокировала переговоры с Приднестровьем и спекулирует на теме встречи переговорщиков Кишинева и Тирасполя в формате "1+1", заявили во вторник в министерстве иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
Ранее вице-премьер Молдавии по реинтеграции Валерий Киверь заявил, что Кишинев и Тирасполь пока не могут договориться о месте проведения новой встречи в формате "1+1" для обсуждения урегулирования приднестровского конфликта.
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"Приднестровская сторона неоднократно предлагала согласовать конкретную повестку и дату очередной встречи политических представителей с целью решения практических вопросов, значимых для граждан. Однако Молдова вместо ответа по существу фактически заблокировала диалог, напрочь отказываясь от согласования содержательных вопросов повестки и спекулируя на тематике места проведения встречи", - говорится в комментарии МИД, размещенном на сайте министерства.
В МИД ПМР добавили, что Киверь пытается скрыть собственную недоговороспособность и ввести общественность в заблуждение озвучиванием недостоверных пропагандистских нарративов. "Незнание молдавским представителем сложившихся норм переговорного процесса, состоящих в проведении встреч политических представителей с участием международных посредников и наблюдателей в формате "5+2" на согласованных площадках миссии ОБСЕ, не освобождает его от ответственности", - отмечено в сообщении.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице РФ и Украины. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
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