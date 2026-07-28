В МИД ПМР заявили, что Молдавия заблокировала переговоры с Приднестровьем

Краткий пересказ от РИА ИИ Молдавия заблокировала переговоры с Приднестровьем, заявили в МИД Приднестровской Молдавской Республики.

Приднестровская сторона предлагала согласовать повестку и дату встречи политических представителей, но Молдова отказалась от согласования содержательных вопросов.

В МИД ПМР добавили, что молдавский представитель пытается ввести общественность в заблуждение.

ТИРАСПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Молдавия заблокировала переговоры с Приднестровьем и спекулирует на теме встречи переговорщиков Кишинева и Тирасполя в формате "1+1", заявили во вторник в министерстве иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Ранее вице-премьер Молдавии по реинтеграции Валерий Киверь заявил, что Кишинев и Тирасполь пока не могут договориться о месте проведения новой встречи в формате "1+1" для обсуждения урегулирования приднестровского конфликта.

"Приднестровская сторона неоднократно предлагала согласовать конкретную повестку и дату очередной встречи политических представителей с целью решения практических вопросов, значимых для граждан. Однако Молдова вместо ответа по существу фактически заблокировала диалог, напрочь отказываясь от согласования содержательных вопросов повестки и спекулируя на тематике места проведения встречи", - говорится в комментарии МИД, размещенном на сайте министерства.

В МИД ПМР добавили, что Киверь пытается скрыть собственную недоговороспособность и ввести общественность в заблуждение озвучиванием недостоверных пропагандистских нарративов. "Незнание молдавским представителем сложившихся норм переговорного процесса, состоящих в проведении встреч политических представителей с участием международных посредников и наблюдателей в формате "5+2" на согласованных площадках миссии ОБСЕ, не освобождает его от ответственности", - отмечено в сообщении.