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В Молдавии оппозиция вышла на протест против повышения тарифов на газ - РИА Новости, 28.07.2026
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11:04 28.07.2026
В Молдавии оппозиция вышла на протест против повышения тарифов на газ

В Кишиневе оппозиция вышла на протест против повышения тарифов на газ

© SputnikПротестная акция у здания парламента в Кишиневе
Протестная акция у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Sputnik
Протестная акция у здания парламента в Кишиневе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молдавская оппозиция вышла на протест против планируемого повышения цен на природный газ.
  • В акции принимают участие представители нескольких парламентских и внепарламентских политических сил.
КИШИНЕВ, 28 июл – РИА Новости. Представители молдавской оппозиции и их сторонники проводят протестную акцию у здания парламента, выступая против планируемого повышения цен на природный газ для населения, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее государственная компания Energocom обратилась в Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) с требованием повысить тариф на природный газ для бытовых потребителей с 0,82 до 1,19 доллара за кубометр. Свой запрос компания аргументировала значительным ростом закупочных цен на газ на европейских рынках.
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Акция проходит мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивается.
В акции протеста принимают участие представители ряда парламентских и внепарламентских политических сил: Партии социалистов, Партии коммунистов, Партии развития и объединения Молдовы, Гражданского конгресса, Движения национальной альтернативы, "Демократия дома", а также других общественных формирований.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.
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