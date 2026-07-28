В Молдавии оппозиция вышла на протест против повышения тарифов на газ

КИШИНЕВ, 28 июл – РИА Новости. Представители молдавской оппозиции и их сторонники проводят протестную акцию у здания парламента, выступая против планируемого повышения цен на природный газ для населения, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее государственная компания Energocom обратилась в Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) с требованием повысить тариф на природный газ для бытовых потребителей с 0,82 до 1,19 доллара за кубометр. Свой запрос компания аргументировала значительным ростом закупочных цен на газ на европейских рынках.