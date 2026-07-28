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В Нефтекамске младенец выпал из окна четвертого этажа и выжил - РИА Новости, 28.07.2026
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14:33 28.07.2026
В Нефтекамске младенец выпал из окна четвертого этажа и выжил

В Нефтекамске 11-месячный младенец выпал из окна четвертого этажа и выжил

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нефтекамске 11-месячный ребенок выпал из окна четвертого этажа.
  • Он выжил и находится в удовлетворительном состоянии.
ПЕРМЬ, 28 июл - РИА Новости. Младенец, выпавший из окна четвертого этажа дома в Нефтекамске, выжил, он находится в удовлетворительном состоянии в хирургии, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.
По данным городской администрации, в Нефтекамске из окна четвертого этажа дома выпал ребенок в возрасте 11 месяцев. В этот момент взрослых не было в комнате. Инцидент произошел 25 июля.
"(Выпавший из окна четвертого этажа - ред.) ребенок в удовлетворительном состоянии, стабильный, находится на лечении в хирургическом отделении. Лечение получает", - рассказал собеседник, отвечая на вопрос об инциденте в Нефтекамске.
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