В Нефтекамске младенец выпал из окна четвертого этажа и выжил

ПЕРМЬ, 28 июл - РИА Новости. Младенец, выпавший из окна четвертого этажа дома в Нефтекамске, выжил, он находится в удовлетворительном состоянии в хирургии, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.

"(Выпавший из окна четвертого этажа - ред.) ребенок в удовлетворительном состоянии, стабильный, находится на лечении в хирургическом отделении. Лечение получает", - рассказал собеседник, отвечая на вопрос об инциденте в Нефтекамске.