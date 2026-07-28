В Нефтекамске младенец выпал из окна четвертого этажа и выжил

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нефтекамске 11-месячный ребенок выпал из окна четвертого этажа.
- Он выжил и находится в удовлетворительном состоянии.
ПЕРМЬ, 28 июл - РИА Новости. Младенец, выпавший из окна четвертого этажа дома в Нефтекамске, выжил, он находится в удовлетворительном состоянии в хирургии, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.
По данным городской администрации, в Нефтекамске из окна четвертого этажа дома выпал ребенок в возрасте 11 месяцев. В этот момент взрослых не было в комнате. Инцидент произошел 25 июля.
"(Выпавший из окна четвертого этажа - ред.) ребенок в удовлетворительном состоянии, стабильный, находится на лечении в хирургическом отделении. Лечение получает", - рассказал собеседник, отвечая на вопрос об инциденте в Нефтекамске.