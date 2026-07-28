Мишустин призвал делать путешествия на поездах более доступными

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Железнодорожные перевозки в России растут, вместе с тем, железнодорожная инфраструктура должна гарантировать стабильную работу транспорта, а путешествия на поездах - становиться более комфортными и безопасными, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он добавил, что при проектировании инфраструктуры очень важно, чтобы все было сделано по соответствующим высочайшим стандартам качества и безопасно для людей.