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Мишустин призвал делать путешествия на поездах более доступными - РИА Новости, 28.07.2026
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10:44 28.07.2026
Мишустин призвал делать путешествия на поездах более доступными

Мишустин: железнодорожная инфраструктура должна гарантировать безопасность

© РИА Новости / Антон ДенисовПассажиры садятся в поезд
Пассажиры садятся в поезд - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Пассажиры садятся в поезд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин отметил рост железнодорожных перевозок в России.
  • Премьер-министр подчеркнул важность развития инфраструктуры для обеспечения стабильной работы транспорта и повышения комфорта и безопасности путешествий на поездах.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Железнодорожные перевозки в России растут, вместе с тем, железнодорожная инфраструктура должна гарантировать стабильную работу транспорта, а путешествия на поездах - становиться более комфортными и безопасными, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин во вторник провел встречу с руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта Александром Сахаровым.
"Перевозки растут и, конечно, очень важно, чтобы инфраструктура успевала за этой динамикой, гарантировала стабильную работу транспорта, а путешествия на поездах становились более комфортными и безопасными", - отметил Мишустин.
Он добавил, что при проектировании инфраструктуры очень важно, чтобы все было сделано по соответствующим высочайшим стандартам качества и безопасно для людей.
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