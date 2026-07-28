Мишустин призвал делать путешествия на поездах более доступными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин отметил рост железнодорожных перевозок в России.
- Премьер-министр подчеркнул важность развития инфраструктуры для обеспечения стабильной работы транспорта и повышения комфорта и безопасности путешествий на поездах.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Железнодорожные перевозки в России растут, вместе с тем, железнодорожная инфраструктура должна гарантировать стабильную работу транспорта, а путешествия на поездах - становиться более комфортными и безопасными, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин во вторник провел встречу с руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта Александром Сахаровым.
"Перевозки растут и, конечно, очень важно, чтобы инфраструктура успевала за этой динамикой, гарантировала стабильную работу транспорта, а путешествия на поездах становились более комфортными и безопасными", - отметил Мишустин.
Он добавил, что при проектировании инфраструктуры очень важно, чтобы все было сделано по соответствующим высочайшим стандартам качества и безопасно для людей.