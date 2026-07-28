Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал задачи, стоящие перед железнодорожной отраслью - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 28.07.2026
Мишустин назвал задачи, стоящие перед железнодорожной отраслью

Мишустин обсудил с главой Росжелдора Сахаровым развитие железных дорог

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Александр Сахаров во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Александр Сахаров во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Александр Сахаров во время встречи
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин встретился с руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта Александром Сахаровым.
  • Глава правительства назвал задачи для железнодорожной отрасли, включая увеличение пропускной способности магистралей и расширение сети маршрутов.
  • Мишустин подчеркнул стратегическую важность железнодорожного транспорта для России и необходимость его обновления в соответствии с современными требованиями.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал задачи, которые стоят перед железнодорожной отраслью России, в их числе увеличение пропускной способности магистралей и расширение сети маршрутов.
Премьер-министр во вторник встретился с руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Александром Сахаровым.
Первый высокоскоростной поезд на заводе Уральские локомотивы - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
РЖД примерили обтекатели для первого высокоскоростного поезда
7 июля, 16:09
"Перед отраслью стоят серьезные масштабные задачи, в первую очередь по развитию инфраструктуры, по увеличению пропускной способности магистралей, по расширению маршрутной сети, по внедрению современных цифровых сервисов и решений", - заявил Мишустин в ходе встречи.
Он назвал железнодорожный транспорт стратегическим для России и отметил, что Росжелдор решает системные вопросы по повышению его доступности для экономики и граждан, отвечает за обеспечение бесперебойного движения грузовых и пассажирских поездов.
"Президент неоднократно подчеркивал, что железные дороги - это высокотехнологичный вид транспорта. И конечно, он требует постоянных усилий по обновлению в соответствии с современными требованиями, вызовами времени", - добавил премьер.
Модель российского поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали на выставке Иннопром в Екатеринбурге. 6 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Мишустин рассказал о производстве уникальных электропоездов для ВСМ
6 июля, 13:42
 
РоссияМихаил МишустинФедеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала