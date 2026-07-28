Мишустин назвал задачи, стоящие перед железнодорожной отраслью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин встретился с руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта Александром Сахаровым.
- Глава правительства назвал задачи для железнодорожной отрасли, включая увеличение пропускной способности магистралей и расширение сети маршрутов.
- Мишустин подчеркнул стратегическую важность железнодорожного транспорта для России и необходимость его обновления в соответствии с современными требованиями.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал задачи, которые стоят перед железнодорожной отраслью России, в их числе увеличение пропускной способности магистралей и расширение сети маршрутов.
Премьер-министр во вторник встретился с руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Александром Сахаровым.
"Перед отраслью стоят серьезные масштабные задачи, в первую очередь по развитию инфраструктуры, по увеличению пропускной способности магистралей, по расширению маршрутной сети, по внедрению современных цифровых сервисов и решений", - заявил Мишустин в ходе встречи.
Он назвал железнодорожный транспорт стратегическим для России и отметил, что Росжелдор решает системные вопросы по повышению его доступности для экономики и граждан, отвечает за обеспечение бесперебойного движения грузовых и пассажирских поездов.
"Президент неоднократно подчеркивал, что железные дороги - это высокотехнологичный вид транспорта. И конечно, он требует постоянных усилий по обновлению в соответствии с современными требованиями, вызовами времени", - добавил премьер.