Мишустин назвал задачи, стоящие перед железнодорожной отраслью

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Александр Сахаров во время встречи

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Александр Сахаров во время встречи

Краткий пересказ от РИА ИИ Михаил Мишустин встретился с руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта Александром Сахаровым.

Глава правительства назвал задачи для железнодорожной отрасли, включая увеличение пропускной способности магистралей и расширение сети маршрутов.

Мишустин подчеркнул стратегическую важность железнодорожного транспорта для России и необходимость его обновления в соответствии с современными требованиями.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал задачи, которые стоят перед железнодорожной отраслью России, в их числе увеличение пропускной способности магистралей и расширение сети маршрутов.

"Перед отраслью стоят серьезные масштабные задачи, в первую очередь по развитию инфраструктуры, по увеличению пропускной способности магистралей, по расширению маршрутной сети, по внедрению современных цифровых сервисов и решений", - заявил Мишустин в ходе встречи.

Он назвал железнодорожный транспорт стратегическим для России и отметил, что Росжелдор решает системные вопросы по повышению его доступности для экономики и граждан, отвечает за обеспечение бесперебойного движения грузовых и пассажирских поездов.