В базу данных "Миротворца" внесли данные семи российских актеров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Персональные данные семи российских актеров внесены в базу данных сайта «Миротворец».
- Актеры обвиняются в пропаганде войны, разжигании межнациональной розни и других нарушениях из-за участия в съемках сериала «Центурия».
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Данные семи российских актеров внесены в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" из-за съемок в сериале "Центурия", выяснило РИА Новости.
В базу ресурса внесены персональные данные актеров Алены Ильиной, Павла Давыдова, Егора Борисова Артема Федотова, Леонида Кондрашева, Никиты Клещева, Виктории Масловой. "Миротворец" обвиняет их, в частности в пропаганде войны, разжигании межнациональной розни, нарушении государственной границы Украины и покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало их участие в съемках сериала "Центрурия".
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.