В России обновили стандарт помощи детям при туберкулезе

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство здравоохранения России обновило стандарт медицинской помощи детям при туберкулезе.

Средняя продолжительность лечения одного законченного случая увеличилась с 270 до 365 дней, добавлены новые методы исследования и лабораторные анализы.

В стандарт включены первичные приемы у различных специалистов, а также список из более чем 20 новых лекарственных препаратов, включая гормональные средства, антибиотики и противотуберкулезные препараты.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения России обновило стандарт медицинской помощи детям при туберкулезе, добавлены более 20 новых препаратов для лечения заболевания, следует из ведомственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, теперь средняя продолжительность лечения одного законченного случая увеличилась с 270 до 365 дней. Также в стандарт добавлены новые лабораторные и инструментальные методы исследования.

Кроме того, для диагностики состояния и дальнейшего лечения заболевания в стандарт добавлен первичный прием акушера-гинеколога, гастроэнтеролога, детского хирурга, инфекциониста, детского кардиолога, клинического фармаколога, невролога, лора, педиатра, детского уролога-андролога, детского эндокринолога и медицинского психолога.

Также расширился и перечень зарегистрированных в России лекарственных препаратов для медицинского применения.