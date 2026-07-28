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В России обновили стандарт помощи детям при туберкулезе - РИА Новости, 28.07.2026
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23:10 28.07.2026
В России обновили стандарт помощи детям при туберкулезе

РИА Новости: Минздрав России обновил стандарт медпомощи детям при туберкулезе

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкМедик смотрит рентгеновский снимок легких пациента
Медик смотрит рентгеновский снимок легких пациента - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Медик смотрит рентгеновский снимок легких пациента. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство здравоохранения России обновило стандарт медицинской помощи детям при туберкулезе.
  • Средняя продолжительность лечения одного законченного случая увеличилась с 270 до 365 дней, добавлены новые методы исследования и лабораторные анализы.
  • В стандарт включены первичные приемы у различных специалистов, а также список из более чем 20 новых лекарственных препаратов, включая гормональные средства, антибиотики и противотуберкулезные препараты.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения России обновило стандарт медицинской помощи детям при туберкулезе, добавлены более 20 новых препаратов для лечения заболевания, следует из ведомственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, теперь средняя продолжительность лечения одного законченного случая увеличилась с 270 до 365 дней. Также в стандарт добавлены новые лабораторные и инструментальные методы исследования.
Кроме того, для диагностики состояния и дальнейшего лечения заболевания в стандарт добавлен первичный прием акушера-гинеколога, гастроэнтеролога, детского хирурга, инфекциониста, детского кардиолога, клинического фармаколога, невролога, лора, педиатра, детского уролога-андролога, детского эндокринолога и медицинского психолога.
Также расширился и перечень зарегистрированных в России лекарственных препаратов для медицинского применения.
В новый список вошли более 20 наименований. Так, добавлены такие гормональные средства (глюкокортикоиды), как дексаметазон, метилпреднизолон, преднизолон. Помимо этого, в перечень препаратов вошли новые антибиотики (капреомицин, рифабутин, циклосерин), противотуберкулезные препараты (бедаквилин, деламанид, теризидон), аминосалициловая кислота.
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