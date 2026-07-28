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Минпромторг расширил список локализованных автомобилей для закупок в такси - РИА Новости, 28.07.2026
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20:16 28.07.2026
Минпромторг расширил список локализованных автомобилей для закупок в такси

Список локализованных авто для такси пополнят 6 новых моделей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Список локализованных автомобилей, разрешенных для закупок в такси, пополнят шесть новых моделей: Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7 и Jeland J6.
  • После обновления перечень будет состоять из 36 моделей авто различных брендов.
  • Все новые машины соответствуют третьему критерию допуска для работы в такси.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Список локализованных автомобилей, разрешенных для закупок в такси, пополнят шесть новых моделей: Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7 и Jeland J6, сообщил Минпромторг России.
"Перечень автомобилей отечественного производства, подпадающих под утвержденные параметры закона о локализации такси, будет расширен за счет моделей Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7, Jeland J6, производство которых локализовано в России в рамках СПИК", - говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что соответствующее распоряжение правительства подписано и размещено на официальном портале правовой информации.
После обновления данный перечень будет состоять из 36 моделей авто брендов Haval, Tenet, Omoda, Lada, Sollers, Evolute, Voyah, "Москвич", UMO, "Атом", Jetour и Jeland.
В сообщении Минпромторга отмечается, что все новые машины соответствуют третьему критерию, по которому модель может быть допущена для работы в такси.
Всего критериев три и они выглядят следующим образом: совокупное количество баллов локализации соответствует установленному правительством РФ порогу для госзакупок; указанный автомобиль произведен в рамках СПИК, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года; автомобиль произведен в рамках СПИК, заключенного после 1 марта 2025 года, но в его отношении правительством принято решение о допуске к использованию в качестве легкового такси.
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