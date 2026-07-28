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Минобороны прокомментировало удар по двум военным ВСУ на одном самокате - РИА Новости, 29.07.2026
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23:59 28.07.2026 (обновлено: 00:02 29.07.2026)
Минобороны прокомментировало удар по двум военным ВСУ на одном самокате

Минобороны прокомментировало удар дрона по двум военным ВСУ на одном самокате

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны России Минобороны прокомментировало удар БПЛА по двум военным ВСУ на одном самокате.
  • В комментарии указано предупреждение: "Кататься вдвоем опасно".
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Минобороны России прокомментировало удар дрона по двум военнослужащим ВСУ, которые ехали вдвоем на одном самокате, напомнив об опасности катания вдвоем.
Министерство обороны опубликовало видео в Telegram-канале, на котором запечатлен удар войсками беспилотных систем по двум военнослужащим ВСУ, которые ехали вдвоем на одном самокате.
«

"Напоминаем: кататься вдвоем опасно", - говорится в подписи к видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

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