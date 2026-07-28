Верховный суд вернул блогеру Лизе Миллер жалобу на доначисление налогов

Краткий пересказ от РИА ИИ Верховный суд РФ вернул без рассмотрения по существу кассационную жалобу блогера Лизы Миллер (Елизаветы Батюты) на судебные акты нижестоящих инстанций.

Налоговая инспекция доначислила Батюте около 178 миллионов рублей налогов и штрафа за использование схемы дробления бизнеса.

Арбитражные суды трех инстанций в Москве подтвердили законность и обоснованность выводов налоговиков.

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Верховный суд РФ вернул без рассмотрения по существу блогеру Лизе Миллер (настоящее имя Елизавета Батюта) ее кассационную жалобу на судебные акты нижестоящих инстанций, которые подтвердили законность решения налоговой инспекции о доначислении ей около 178 миллионов рублей налогов и штрафа.

Как указано в материалах, изученных РИА Новости, жалоба Миллер, обвиняемой в легализации денег в особо крупном размере, поступила в высшую судебную инстанцию с пропуском срока на обжалование. Блогер просила суд восстановить срок, но судья ВС РФ Татьяна Завьялова не сочла причину пропуска, а именно "длительный период устранения недостатков при подаче повторной кассационной жалобы", уважительной.

Налоговая в ходе проверок установила, что Батюта, занимавшаяся в интернете реализацией курсов "ИнстаСпец" и "Инвестор Плюс", а также рекламной деятельностью, в целях получения "налоговой экономии" создала схему дробления бизнеса, что позволило применять упрощенную систему налогообложения и не переходить на общую, несмотря на превышение предельно допустимых значений для УСН.

В схеме участвовали ее муж – ИП Артемий Миллер – и его друг Ринат Насретдинов, управляющий сети клиник лазерной эпиляции "Миссис Лазер", принадлежащих Батюте и Миллеру.

Схема позволила Батюте не отражать часть доходов, полученных в результате предпринимательской деятельности, в налоговых декларациях по налогу на доходы физических лиц и налогу на добавленную стоимость, установила инспекция. Она доначислила предпринимательнице более 136 миллионов рублей налогов и привлекла ее к административной ответственности в виде штрафа в размере более 41 миллиона рублей.

Батюта оспорила решение в суде, но арбитражные суды трех инстанций в Москве подтвердили законность и обоснованность выводов налоговиков.

Арбитражный суд Краснодарского края в апреле 2025 года признал Батюту банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации имущества. В материалах дела о банкротстве отмечалось, что к моменту обращения в суд блогер накопила долгов на 233 миллиона рублей и рассчитываться с кредиторами не может.