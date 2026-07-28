МИД ответил на высылку российского дипломата из Румынии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Румынские власти объявили о высылке российского дипломата и предъявили послу РФ обвинения в нарушении воздушного пространства страны российскими БПЛА.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия ответит на недружественные действия Румынии.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия ответит румынским властям, которые заявили демарш послу РФ Владимиру Липаеву и объявили о высылке российского дипломата из страны, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Недружественные действия Бухареста получат надлежащий ответ", - подчеркнула она.