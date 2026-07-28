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МИД ответил на высылку российского дипломата из Румынии - РИА Новости, 28.07.2026
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21:50 28.07.2026 (обновлено: 22:19 28.07.2026)
МИД ответил на высылку российского дипломата из Румынии

МИД назвал высылку российского дипломата из Румынии недружественными действиями

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Румынские власти объявили о высылке российского дипломата и предъявили послу РФ обвинения в нарушении воздушного пространства страны российскими БПЛА.
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия ответит на недружественные действия Румынии.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия ответит румынским властям, которые заявили демарш послу РФ Владимиру Липаеву и объявили о высылке российского дипломата из страны, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ее комментарии на сайте МИД отмечается, что в понедельник румынские власти предъявили послу РФ безосновательные обвинения в якобы нарушении воздушного пространства страны российскими БПЛА. Послу также объявили о высылке российского дипломата из Румынии, добавила Захарова.
«
"Недружественные действия Бухареста получат надлежащий ответ", - подчеркнула она.
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В миреРумынияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваБухарест
 
 
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