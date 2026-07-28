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МИД осудил удары БПЛА ВСУ по пассажирским автобусам в российских регионах - РИА Новости, 28.07.2026
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21:34 28.07.2026 (обновлено: 21:40 28.07.2026)
МИД осудил удары БПЛА ВСУ по пассажирским автобусам в российских регионах

МИД: Москва осуждает атаки БПЛА ВСУ по пассажирским автобусам в регионах России

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва осуждает атаки БПЛА ВСУ по пассажирским автобусам в регионах России.
  • 28 июля украинские боевики ударили БПЛА по пассажирскому автобусу в Белгородской области, пострадали не менее 19 человек, а также по автобусу в Горловке, где ранения получили пять человек.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Москва осуждает атаки БПЛА ВСУ по пассажирским автобусам в регионах России, желает выздоровления всем пострадавшим, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По данным следствия, 28 июля украинские боевики ударили беспилотным летательным аппаратом по пассажирскому автобусу на 26-м километре автодороги Шебекино-Белгород Белгородской области. По предварительной информации, пострадали не менее 19 человек. В это же утро БПЛА атаковал пассажирский автобус в городе Горловке Донецкой Народной Республики – ранения получили пять человек.
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"Решительно осуждаем очередные злодеяния киевского режима против мирного населения. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМоскваМария ЗахароваБелгородская областьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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