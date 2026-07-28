МИД заявил о неотвратимости возмездия за атаки ВСУ на пассажирские автобусы

Краткий пересказ от РИА ИИ Захарова пообещала, что все причастные к атакам ВСУ на автобусы в российских регионах понесут ответственность.

За последние сутки боевики дважды ударили по пассажирскому транспорту, пострадали более 20 человек.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Все причастные к атакам ВСУ на пассажирские автобусы в российских регионах понесут ответственность, заявила представитель МИД Мария Захарова.

« "Возмездие неотвратимо", — говорится в ее комментарии.

Ранее сегодня украинские боевики ударили дроном по автобусу на 26-м километре автодороги Шебекино — Белгород . По предварительной информации, пострадали не менее 19 человек.

В это же утро беспилотник атаковал пассажирский автобус в Горловке в ДНР — ранения получили пять человек.

В ответ на атаки на мирное население ВС России последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.