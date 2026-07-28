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МИД заявил о неотвратимости возмездия за атаки ВСУ на пассажирские автобусы - РИА Новости, 28.07.2026
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21:31 28.07.2026 (обновлено: 21:58 28.07.2026)
МИД заявил о неотвратимости возмездия за атаки ВСУ на пассажирские автобусы

Захарова: причастные к атакам ВСУ на автобусы в регионах понесут ответственность

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова пообещала, что все причастные к атакам ВСУ на автобусы в российских регионах понесут ответственность.
  • За последние сутки боевики дважды ударили по пассажирскому транспорту, пострадали более 20 человек.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Все причастные к атакам ВСУ на пассажирские автобусы в российских регионах понесут ответственность, заявила представитель МИД Мария Захарова.
«

"Возмездие неотвратимо", — говорится в ее комментарии.

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В это же утро беспилотник атаковал пассажирский автобус в Горловке в ДНР — ранения получили пять человек.
В ответ на атаки на мирное население ВС России последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы при этом используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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