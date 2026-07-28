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МИД прокомментировал нападения ВСУ на гражданские суда на Каспии - РИА Новости, 28.07.2026
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19:00 28.07.2026 (обновлено: 19:07 28.07.2026)
МИД прокомментировал нападения ВСУ на гражданские суда на Каспии

МИД: нападения ВСУ на гражданские суда на Каспии создают угрозу безопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что нападения на гражданские суда на Каспии создают угрозу региональной безопасности прикаспийских стран.
  • МИД Ирана сообщил о военном нападении Украины на иранское торговое судно 25 июля, в результате которого один моряк погиб и еще один получил ранения.
  • Иран заявил, что оставляет за собой право на ответные действия после нападения Украины.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Нападения киевского режима на гражданские суда на Каспии свидетельствуют о том, что создается явная угроза региональной безопасности прикаспийских стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Очередной акт нападения на гражданские суда на Каспии свидетельствует о том, что создается явная угроза региональной безопасности прикаспийских стран", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства в связи с атакой украинских беспилотников на иранское судно с гражданским грузом в акватории Каспийского моря.
Она добавила, что Каспийское море должно оставаться свободным от любых военных инцидентов, быть зоной мира, добрососедства и сотрудничества.
Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения. В Тегеране заявили, что оставляют за собой право на ответные действия после нападения Украины.
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22 июня 2022, 17:18
 
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