МИД прокомментировал нападения ВСУ на гражданские суда на Каспии

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"Очередной акт нападения на гражданские суда на Каспии свидетельствует о том, что создается явная угроза региональной безопасности прикаспийских стран", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства в связи с атакой украинских беспилотников на иранское судно с гражданским грузом в акватории Каспийского моря.