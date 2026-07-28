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МИД России назвал атаку Киева на иранское судно актом агрессии - РИА Новости, 28.07.2026
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18:59 28.07.2026 (обновлено: 19:03 28.07.2026)
МИД России назвал атаку Киева на иранское судно актом агрессии

МИД: атака Киева на иранское коммерческое судно является актом агрессии

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно 25 июля, в результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
  • В МИД России заявили, что атака на иранское коммерческое судно является актом агрессии, попирающим нормы международного права.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Атака киевского режима на иранское коммерческое судно с гражданским грузом в акватории Каспийского моря является актом агрессии, попирающим нормы международного права, сообщает МИД РФ.
Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина в субботу 25 июля совершила военное нападение на иранское торговое судно. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения. В Тегеране заявили, что оставляют за собой право на ответные действия после нападения Украины.
"Совершенная киевским режимом атака на иранское коммерческое судно, шедшее из Астрахани с гражданским грузом, является актом агрессии, попирающим нормы международного права", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
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