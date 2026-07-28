МИД России назвал атаку Киева на иранское судно актом агрессии

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Атака киевского режима на иранское коммерческое судно с гражданским грузом в акватории Каспийского моря является актом агрессии, попирающим нормы международного права, сообщает МИД РФ.

"Совершенная киевским режимом атака на иранское коммерческое судно, шедшее из Астрахани с гражданским грузом, является актом агрессии, попирающим нормы международного права", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.