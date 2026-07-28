Ботсвана может открыть диппредставительство в России, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вопрос открытия дипломатического представительства Ботсваны в России стал одной из тем встречи заместителя министра иностранных дел России Георгия Борисенко с постоянным секретарем министерства международных отношений Ботсваны Тусо Рамодимоси.
- Стороны подтвердили взаимный настрой Москвы и Габороне на дальнейшее наращивание двустороннего взаимодействия и заинтересованность в развитии сотрудничества в различных сферах.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вопрос открытия дипломатического представительства Ботсваны в России стал одной из тем встречи заместителя министра иностранных дел РФ Георгия Борисенко с постоянным секретарем министерства международных отношений Ботсваны Тусо Рамодимоси, сообщили в российском МИД.
"В данном контексте особое внимание было уделено вопросу открытия дипломатического представительства Ботсваны в России", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
В МИД РФ отметили, что в ходе переговоров стороны подтвердили взаимный настрой Москвы и Габороне на дальнейшее наращивание двустороннего взаимодействия, а также заинтересованность в развитии сотрудничества в торгово-экономической, политической, гуманитарной и других сферах.