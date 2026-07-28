Ботсвана может открыть диппредставительство в России, заявили в МИД

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вопрос открытия дипломатического представительства Ботсваны в России стал одной из тем встречи заместителя министра иностранных дел РФ Георгия Борисенко с постоянным секретарем министерства международных отношений Ботсваны Тусо Рамодимоси, сообщили в российском МИД.