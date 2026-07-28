В МИД обратили внимание на реакцию Швейцарии на доклад о правах человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД Швейцарии отказался комментировать раздел совместного доклада России и Белоруссии о ситуации с правами человека, посвященный Швейцарии.
- Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев отметил, что доклад построен на основе выверенной фактологии и статистики.
- Лукьянцев выразил готовность к дискуссии с аргументами и фактами по докладу.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. МИД Швейцарии отказался комментировать местной газете раздел совместного доклада России и Белоруссии о ситуации с правами человека, посвященный этой стране, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
"Подумалось, что вдруг коллеги решили с нами вступить в дискуссию, привести аргументы, опровергающие наши тезисы. Но… Никто спорить с нами не стал. Говорить о том, что все "выдумано" и это "плод российско-белорусской пропаганды", тоже не решились. Что неудивительно", - написал он в своем Telegram канале.
По словам Лукьянцева, ценность доклада в том, что "он построен на основе выверенной фактологии и статистики, каждый тезис и факт подкреплен ссылками на источники".
"Примечательно, что редакция газеты запросила комментарий у Федерального департамента иностранных дел Швейцарии, а тот отказался", - отметил дипломат.
"Словом, диалога и дискуссии снова не получилось... Но все-таки повторю: коллеги, если хотите с нами спорить с фактами и аргументами, с правовыми доводами - пожалуйста, всегда готовы!" - резюмировал он.