В МИД обратили внимание на реакцию Швейцарии на доклад о правах человека

Краткий пересказ от РИА ИИ МИД Швейцарии отказался комментировать раздел совместного доклада России и Белоруссии о ситуации с правами человека, посвященный Швейцарии.

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев отметил, что доклад построен на основе выверенной фактологии и статистики.

Лукьянцев выразил готовность к дискуссии с аргументами и фактами по докладу.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. МИД Швейцарии отказался комментировать местной газете раздел совместного доклада России и Белоруссии о ситуации с правами человека, посвященный этой стране, заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

Лукьянцев обратил внимание на статью одной из центральных франкоязычных газет Швейцарии "Le Temps", посвященную швейцарскому разделу российско-белорусского доклада о ситуации в области прав человека в отдельных странах.

"Подумалось, что вдруг коллеги решили с нами вступить в дискуссию, привести аргументы, опровергающие наши тезисы. Но… Никто спорить с нами не стал. Говорить о том, что все "выдумано" и это "плод российско-белорусской пропаганды", тоже не решились. Что неудивительно", - написал он в своем Telegram канале

По словам Лукьянцева, ценность доклада в том, что "он построен на основе выверенной фактологии и статистики, каждый тезис и факт подкреплен ссылками на источники".

"Примечательно, что редакция газеты запросила комментарий у Федерального департамента иностранных дел Швейцарии, а тот отказался", - отметил дипломат.