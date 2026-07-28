В МИД высказались о призывах США и Европы создать азиатский аналог НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД Руденко заявил, что призывы США и Европы создать азиатский аналог НАТО не сулят ничего хорошего для региона.
- По словам Руденко, некоторые предложили название для предполагаемой организации — "Организация Индо-Тихоокеанского договора".
- Россия выступает за объединительную повестку в Азиатско-Тихоокеанском регионе и считает, что путь к успешному будущему лежит в совместном развитии.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Призывы США и Европы создать азиатский аналог НАТО не сулит ничего хорошего для региона, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"В последнее время из США и Европы все громче звучат призывы к созданию азиатского аналога Североатлантического альянса. Некоторые даже придумали название – "Организация Индо-Тихоокеанского договора". Это не сулит ничего хорошего для Азии – всем известно историческое наследие НАТО в Югославии, Ираке, Ливии. Теперь под нож пустили Украину", - сказал он в интервью порталу Arctic.ru.
Россия всегда выступала за объединительную повестку межгосударственных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнул Руденко.
"Убеждены, что путь в успешное будущее лежит исключительно в плоскости совместного развития. Высокие стандарты на данном направлении задают такие многосторонние институты, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)", - добавил он.