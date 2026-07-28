В МИД высказались о призывах США и Европы создать азиатский аналог НАТО

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Призывы США и Европы создать азиатский аналог НАТО не сулит ничего хорошего для региона, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Россия всегда выступала за объединительную повестку межгосударственных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнул Руденко.

"Убеждены, что путь в успешное будущее лежит исключительно в плоскости совместного развития. Высокие стандарты на данном направлении задают такие многосторонние институты, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)", - добавил он.