В МИД указали на опасность линии Запада на милитаризацию АТР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что милитаризация Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) странами Запада является серьезным вызовом для его безопасности.
- По словам дипломата, усилия Запада направлены на замену позитивных кооперационных механизмов сетью блоковых конструкций конфронтационного характера, что противоречит модели прагматичного конструктивного взаимодействия.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Линия Запада на милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) является одним из серьезных вызовов для его безопасности, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Одним из серьезных вызовов для безопасности и развития АТР является линия западных стран на милитаризацию региона с закреплением на его пространстве военно-политического потенциала НАТО. Усилия Запада направлены на замену позитивных кооперационных механизмов, существовавших здесь десятилетиями, сетью блоковых конструкций конфронтационного характера", - сказал он в интервью изданию Arctic.ru.
По словам дипломата, милитаристский подход противоречит модели прагматичного конструктивного взаимодействия, "которая помогла Азии стать глобальным лидером по темпам экономического роста".
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23 июля, 18:00