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Россия и Китай обсуждают закрепление безвиза на постоянной основе - РИА Новости, 28.07.2026
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Туризм
 
10:27 28.07.2026 (обновлено: 10:56 28.07.2026)
Россия и Китай обсуждают закрепление безвиза на постоянной основе

МИД: РФ и Китай обсуждают закрепление безвизовых поездок на постоянной основе

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и КНР обсуждают перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россия и КНР обсуждают перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
«
"Кроме того, с КНР обсуждаются перспективы закрепления безвизовых поездок граждан на постоянной основе", - сказал он в интервью порталу Arctic.ru.
Облегчение взаимных поездок граждан является одним из приоритетных направлений работы МИД России, в том числе на азиатском векторе, отметил Руденко.
"Ведется активная работа по заключению межгосударственных соглашений о либерализации режима поездок с Индонезией и Малайзией. Рассчитываем также на скорый запуск механизма групповых безвизовых туристических обменов между Россией и Вьетнамом", - добавил он.
Китай в сентябре прошлого года на год ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила аналогично в декабре. А в мае власти Китая объявили, что продлят безвиз до 31 декабря 2027 года. В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о продлении безвизового порядка въезда в РФ для граждан КНР до 31 декабря 2027 года.
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