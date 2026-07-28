Вертолет Ми-8 подключили к поискам людей, пропавших на озере на Чукотке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На поиски четверых человек, пропавших на моторной лодке на озере Красное на Чукотке, подключился вертолет Ми-8.
- Спасательная операция затруднена из-за ухудшения погодных условий.
УЛАН-УДЭ, 28 июл - РИА Новости. Вертолет Ми-8 со спасателями и врачами на борту подключен на поиски четверых человек, пропавших на моторной лодке на озере Красное на Чукотке, сообщил департамент гражданской защиты и противопожарной службы округа.
Ведомство сообщало, что 25 июля из села Усть-Белая на моторной лодке в Анадырь с остановкой в селе Краснено выехали двое мужчин и две женщины. Связи с ними нет. Обследование акватории реки Анадырь по маршруту положительных результатов пока не дало. Спасатели обследуют озеро Красное. Поиски людей водным транспортом затруднены из-за ухудшения погодных условий.
"К спасательной операции подключился вертолет Ми-8. На борту которого находятся два спасателя АСО № 2 ГКУ "ПСУ ЧАО", сотрудник полиции и врач-реаниматолог", - говорится в сообщении.
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