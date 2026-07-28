Вертолет Ми-8 подключили к поискам людей, пропавших на озере на Чукотке

УЛАН-УДЭ, 28 июл - РИА Новости. Вертолет Ми-8 со спасателями и врачами на борту подключен на поиски четверых человек, пропавших на моторной лодке на озере Красное на Чукотке, сообщил департамент гражданской защиты и противопожарной службы округа.