Медведев назвал россиян, заключивших контракты с ВС России, патриотами

"Наши граждане, которые заключают контракты о прохождении военной службы - настоящие патриоты, люди, которые считают своим личным долгом защиту Родины от врага и готовы сделать все ради победы России в специальной военной операции", - заявил Медведев.

Он сообщил, что контракты о прохождении военной службы с ВС РФ за первые шесть месяцев 2026 года заключили около 200 тысяч человек, еще более 16 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону СВО. Потребности ВС РФ в личном составе по результатам первого полугодия 2026 года полностью удовлетворены, подчеркнул зампред Совбеза.