Медведев назвал россиян, заключивших контракты с ВС России, патриотами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.
- Дмитрий Медведев назвал патриотами россиян, которые заключают контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал настоящими патриотами россиян, которые заключают контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.
Во вторник он провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту. Видео опубликовано в его Telegram-канале.
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"Наши граждане, которые заключают контракты о прохождении военной службы - настоящие патриоты, люди, которые считают своим личным долгом защиту Родины от врага и готовы сделать все ради победы России в специальной военной операции", - заявил Медведев.
Он сообщил, что контракты о прохождении военной службы с ВС РФ за первые шесть месяцев 2026 года заключили около 200 тысяч человек, еще более 16 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону СВО. Потребности ВС РФ в личном составе по результатам первого полугодия 2026 года полностью удовлетворены, подчеркнул зампред Совбеза.
Он также поблагодарил за весьма высокие результаты всех, кто участвует в работе по комплектованию Вооруженных сил.
"Рассчитываю, что мы сохраним такую же динамику и выполним задачи, которые поставил верховный главнокомандующий", - заявил Медведев.