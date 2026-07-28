Медведев назвал число россиян, отправившихся добровольцами на СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 16 тысяч россиян за первые шесть месяцев 2026 года отправились добровольцами в зону СВО.
- Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию ВС РФ военнослужащими по контракту.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 16 тысяч россиян за первые шесть месяцев 2026 года отправились добровольцами в зону СВО, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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"Более 16 тысяч наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции", - заявил он, комментируя результаты за первое полугодие.