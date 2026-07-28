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Медведев не видит необходимости в проведении мобилизации в России - РИА Новости, 28.07.2026
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21:59 28.07.2026 (обновлено: 22:12 28.07.2026)
Медведев не видит необходимости в проведении мобилизации в России

Медведев заявил, что в проведении мобилизации в России нет никакой необходимости

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об отсутствии необходимости в проведении мобилизации в России.
  • По словам Медведева, утверждения о необходимости мобилизации — это «вранье врага».
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об отсутствии необходимости в проведении мобилизации в России.
Медведев во вторник провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВС РФ.
«
"Специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости. Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса, воевать там некому", - сказал зампред Совбеза РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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