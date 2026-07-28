Медведев не видит необходимости в проведении мобилизации в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об отсутствии необходимости в проведении мобилизации в России.
- По словам Медведева, утверждения о необходимости мобилизации — это «вранье врага».
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об отсутствии необходимости в проведении мобилизации в России.
Медведев во вторник провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВС РФ.
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"Специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости. Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса, воевать там некому", - сказал зампред Совбеза РФ.