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Медведев назвал сообщения о якобы скорой мобилизации провокацией - РИА Новости, 28.07.2026
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Медведев назвал сообщения о якобы скорой мобилизации провокацией

Медведев назвал сообщения о якобы скорой мобилизации провокацией врага

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев назвал сообщения о возможной мобилизации в России перед выборами лживой провокацией со стороны врага.
  • Он провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал сообщения о возможной мобилизации в стране лживой провокацией со стороны врага перед выборами.
Медведев провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту. Видео с заседания зампред Совбеза опубликовал в канале на платформе "Макс".
"Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения", - сказал Медведев.
Он рассказал, что в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с Вооруженными силами с такой формулировкой: "Не жди мобилизации, иди служить за деньги".
"Понятно, что это проплаченная история или история, вброшенная врагом, но это лишь один из примеров", - сказал Медведев и обратил на это внимание полномочных представителей президента в федеральных округах, глав регионов, представителей министерства обороны и других ведомств.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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