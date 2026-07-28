Медведев назвал сообщения о якобы скорой мобилизации провокацией

Краткий пересказ от РИА ИИ Медведев назвал сообщения о возможной мобилизации в России перед выборами лживой провокацией со стороны врага.

Он провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал сообщения о возможной мобилизации в стране лживой провокацией со стороны врага перед выборами.

Медведев провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту. Видео с заседания зампред Совбеза опубликовал в канале на платформе "Макс".

"Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения", - сказал Медведев.

Он рассказал, что в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с Вооруженными силами с такой формулировкой: "Не жди мобилизации, иди служить за деньги".