Медведев назвал сообщения о якобы скорой мобилизации провокацией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев назвал сообщения о возможной мобилизации в России перед выборами лживой провокацией со стороны врага.
- Он провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал сообщения о возможной мобилизации в стране лживой провокацией со стороны врага перед выборами.
"Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения", - сказал Медведев.
Он рассказал, что в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с Вооруженными силами с такой формулировкой: "Не жди мобилизации, иди служить за деньги".
"Понятно, что это проплаченная история или история, вброшенная врагом, но это лишь один из примеров", - сказал Медведев и обратил на это внимание полномочных представителей президента в федеральных округах, глав регионов, представителей министерства обороны и других ведомств.
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