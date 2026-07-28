Около 40 тысяч военных поступили на службу в войска беспилотных систем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около 40 тысяч человек поступили на службу в российские войска беспилотных систем.
- Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил сохранение темпов комплектования войск беспилотных систем в июле текущего года.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Около 40 тысяч человек поступили на службу в российские войска беспилотных систем, сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Во вторник он провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту. Видео опубликовано в его Telegram-канале.
Зампред Совбеза на заседании отметил хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем.
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"В них поступили на службу около 40 тысяч военнослужащих. И хочу отметить, что и в июле текущего года соответствующие темпы комплектования сохраняются", - сообщил Медведев.