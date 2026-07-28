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Около 40 тысяч военных поступили на службу в войска беспилотных систем - РИА Новости, 28.07.2026
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21:56 28.07.2026 (обновлено: 22:51 28.07.2026)
Около 40 тысяч военных поступили на службу в войска беспилотных систем

Медведев: около 40 тыс военных поступили на службу в войска беспилотных систем

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкВоеннослужащие-контрактники войск беспилотных систем на обучающих занятиях в пункте отбора на военную службу по контракту
Военнослужащие-контрактники войск беспилотных систем на обучающих занятиях в пункте отбора на военную службу по контракту - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Военнослужащие-контрактники войск беспилотных систем на обучающих занятиях в пункте отбора на военную службу по контракту . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 40 тысяч человек поступили на службу в российские войска беспилотных систем.
  • Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил сохранение темпов комплектования войск беспилотных систем в июле текущего года.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Около 40 тысяч человек поступили на службу в российские войска беспилотных систем, сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Во вторник он провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту. Видео опубликовано в его Telegram-канале.
Зампред Совбеза на заседании отметил хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем.
«
"В них поступили на службу около 40 тысяч военнослужащих. И хочу отметить, что и в июле текущего года соответствующие темпы комплектования сохраняются", - сообщил Медведев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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