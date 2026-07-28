Около 200 тысяч человек заключили контракт о прохождении военной службы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию ВС РФ военнослужащими по контракту.
- За первые шесть месяцев 2026 года около 200 тысяч человек заключили контракты о прохождении военной службы с ВС РФ.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Около 200 тысяч человек заключили контракты о прохождении военной службы с ВС РФ за первые шесть месяцев 2026 года, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он во вторник провел заседание межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию ВС РФ военнослужащими по контракту.
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"Контракты о прохождении военной службы за первые шесть месяцев текущего года заключили около 200 тысяч человек", - сообщил он.