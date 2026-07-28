Медведев провел заседание комиссии Совбеза по комплектованию ВС России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев сообщил о проведении заседания межведомственной комиссии Совбеза РФ.
- Тема заседания — комплектование Вооруженных сил России военнослужащими по контракту.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил России военнослужащими по контракту.
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"Заседание межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту", - написал Медведев в своем Telegram-канале, опубликовав видео с заседания.