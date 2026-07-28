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Медведя Кузю доставили на лечение в Москву - РИА Новости, 28.07.2026
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14:55 28.07.2026
Медведя Кузю доставили на лечение в Москву

Медведя Кузю с отказавшими задними лапами доставили на лечение в Москву

© Фото : По SUти/TelegramМедведь Кузя
Медведь Кузя - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : По SUти/Telegram
Медведь Кузя. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведя Кузю, у которого недавно отказали задние лапы, доставили самолетом из Красноярска в Москву.
  • Перелет прошел хорошо, и теперь Кузя находится под наблюдением ветеринаров и специалистов парка «Земля Прайда».
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Медведя Кузю, у которого недавно отказали задние лапы, доставили самолетом в Москву из Красноярска, сообщила авиакомпания "Аэрофлот".
"Сегодня, 28 июля, в Москве приземлился рейс SU1489 с совершенно особенным пассажиром на борту. Из Красноярска прибыл медведь Кузя. Мы привезли его вместе с целой историей, которая стала известна многим… Теперь эта история получила шанс на счастливое продолжение, благодаря появлению в судьбе Кузи, у которого недавно отказали задние лапы, команды из парка "Земля Прайда", - говорится в сообщении.
Кузя прилетел в Москву на большом широкофюзеляжном самолете, в котором разместилась клетка для перевозки.
"Перелет прошел отлично, и сегодня Кузя уже в окружении ветеринаров и специалистов парка. Впереди ему предстоит лечение, покой и люди, которые его не бросят", - пишет авиакомпания.
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