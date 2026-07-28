Медведя Кузю доставили на лечение в Москву

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Медведя Кузю, у которого недавно отказали задние лапы, доставили самолетом в Москву из Красноярска, сообщила авиакомпания "Аэрофлот".

Кузя прилетел в Москву на большом широкофюзеляжном самолете, в котором разместилась клетка для перевозки.

"Перелет прошел отлично, и сегодня Кузя уже в окружении ветеринаров и специалистов парка. Впереди ему предстоит лечение, покой и люди, которые его не бросят", - пишет авиакомпания.