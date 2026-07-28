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МЧС предупредило о дожде в Москве в ближайшие часы - РИА Новости, 28.07.2026
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18:26 28.07.2026
МЧС предупредило о дожде в Москве в ближайшие часы

МЧС: сильный ветер, ливень и град ожидаются в ближайшие часы в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в ближайшие 1–2 часа ожидаются ливень, град и ветер со скоростью до 15–20 м/с.
  • МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ливень, град и ветер скоростью 15-20 м/с ожидаются в Москве в ближайшие 1-2 часа, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21 часа 28 июля в Москве, преимущественно в ТиНАО, ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, град, усиление ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Водителям стоит снизить скорость и увеличить дистанцию от других транспортных средств, а также избегать внезапных маневров, рекомендовали в МЧС. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться от непогоды под деревьями, добавили в ведомстве.
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