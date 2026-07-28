МЧС предупредило о дожде в Москве в ближайшие часы

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ливень, град и ветер скоростью 15-20 м/с ожидаются в Москве в ближайшие 1-2 часа, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Водителям стоит снизить скорость и увеличить дистанцию от других транспортных средств, а также избегать внезапных маневров, рекомендовали в МЧС. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться от непогоды под деревьями, добавили в ведомстве.