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Москвичей предупредили о жаре во вторник - РИА Новости, 28.07.2026
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13:32 28.07.2026
Москвичей предупредили о жаре во вторник

МЧС: жара до 31 градуса установится в Москве во вторник

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГорожане в парке ВДНХ в Москве
Горожане в парке ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Горожане в парке ВДНХ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве во вторник, 28 июля, с 14 до 16 часов ожидается жара до 31 градуса.
  • Спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головной убор, пить больше воды.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Жаркая погода с температурой воздуха до 31 градуса установится в Москве во вторник с 14 до 16 часов, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 14 до 16 часов 28 июля в Москве ожидается сильная жара 30… 31 градусов", - говорится в сообщении.
В связи с жаркой погодой спасатели рекомендуют быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор и пить больше воды.
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