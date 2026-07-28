Москвичей предупредили о жаре во вторник

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Жаркая погода с температурой воздуха до 31 градуса установится в Москве во вторник с 14 до 16 часов, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

В связи с жаркой погодой спасатели рекомендуют быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор и пить больше воды.