Москвичей предупредили о жаре во вторник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве во вторник, 28 июля, с 14 до 16 часов ожидается жара до 31 градуса.
- Спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головной убор, пить больше воды.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Жаркая погода с температурой воздуха до 31 градуса установится в Москве во вторник с 14 до 16 часов, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 14 до 16 часов 28 июля в Москве ожидается сильная жара 30… 31 градусов", - говорится в сообщении.
В связи с жаркой погодой спасатели рекомендуют быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор и пить больше воды.