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МЧС предупредило о ливнях с грозами и градом в Подмосковье - РИА Новости, 28.07.2026
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12:00 28.07.2026
МЧС предупредило о ливнях с грозами и градом в Подмосковье

МЧС: ливни с грозами и градом прогнозируются днем и вечером в Московской области

© РИА Новости / Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Днем и вечером во вторник на территории Московской области прогнозируются ливни с грозами, градом и ветром порывами до 17 метров в секунду.
  • Спасатели призывают жителей и гостей региона быть бдительными и осторожными, а в случае необходимости обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ливни с грозами и градом, а также ветер порывами до 17 метров в секунду прогнозируются днем и вечером во вторник на территории Московской области, предупреждает региональный главк МЧС России
"С 15.00 часов 28 июля с сохранением до утра 29 июля в Московской области ожидается сильный дождь, в дневные и вечерние часы 28 июля - ливень, гроза, град, ветер до 17 метро в секунду", - говорится в прогнозе ведомства.
Спасатели призывают жителей и гостей региона быть бдительными, осторожными и соблюдать правила безопасности. "Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике. В случае необходимости обращайтесь по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112", - резюмирует главк.
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