МЧС предупредило о ливнях с грозами и градом в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Днем и вечером во вторник на территории Московской области прогнозируются ливни с грозами, градом и ветром порывами до 17 метров в секунду.
- Спасатели призывают жителей и гостей региона быть бдительными и осторожными, а в случае необходимости обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ливни с грозами и градом, а также ветер порывами до 17 метров в секунду прогнозируются днем и вечером во вторник на территории Московской области, предупреждает региональный главк МЧС России
"С 15.00 часов 28 июля с сохранением до утра 29 июля в Московской области ожидается сильный дождь, в дневные и вечерние часы 28 июля - ливень, гроза, град, ветер до 17 метро в секунду", - говорится в прогнозе ведомства.
Спасатели призывают жителей и гостей региона быть бдительными, осторожными и соблюдать правила безопасности. "Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике. В случае необходимости обращайтесь по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112", - резюмирует главк.