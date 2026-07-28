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В Шереметьево служебная собака нашла у пассажира мармелад с каннабисом - РИА Новости, 28.07.2026
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11:46 28.07.2026
В Шереметьево служебная собака нашла у пассажира мармелад с каннабисом

В Шереметьево служебная собака нашла у пассажира из Дохи мармелад с каннабисом

© Фото : ФТС РоссииСобака, обнаружившая мармелад с каннабисом у пассажира в аэропорту Шереметьево
Собака, обнаружившая мармелад с каннабисом у пассажира в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : ФТС России
Собака, обнаружившая мармелад с каннабисом у пассажира в аэропорту Шереметьево
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Служебная собака по кличке Брауни обнаружила у пассажира, прилетевшего из Дохи, мармелад с каннабисом в аэропорту Шереметьево.
  • В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков, и суд приговорил его к двум годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в 30 тысяч рублей.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Служебная собака нашла у пассажира, прилетевшего из Дохи, мармелад с каннабисом в аэропорту Шереметьево, сообщили в пресс-службе ФТС России.
По данным пресс-службы, обнаружить сладость с наркотиками помогла служебная собака по кличке Брауни, проявившая интерес к чемодану 50-летнего иностранца, прибывшего рейсом из Дохи и следовавшего через "зеленый" коридор.
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В ходе досмотра среди личных вещей пассажира таможенники нашли банку с надписью Peach Bellini. В ней находился желтый мармелад весом 22 грамма.
"Проведенная экспертиза показала, что в составе сладости содержится наркотическое средство тетрагидроканнабинол (каннабис)", - сообщили в ведомстве.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Суд приговорил иностранца к двум годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в 30 тысяч рублей.
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ПроисшествияДохаРоссияШереметьево (аэропорт)Федеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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