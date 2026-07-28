В Шереметьево служебная собака нашла у пассажира мармелад с каннабисом

В ходе досмотра среди личных вещей пассажира таможенники нашли банку с надписью Peach Bellini. В ней находился желтый мармелад весом 22 грамма.

"Проведенная экспертиза показала, что в составе сладости содержится наркотическое средство тетрагидроканнабинол (каннабис)", - сообщили в ведомстве.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Суд приговорил иностранца к двум годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в 30 тысяч рублей.