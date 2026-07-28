В Приморье назвали причину смерти мальчика в школе Хорольского округа

ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила то, что 10-летний ребенок, скончавшийся в Хорольском округе Приморья в мае, умер от менингита, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК РФ по взаимодействию со СМИ Аврора Римская.