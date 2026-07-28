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В Приморье назвали причину смерти мальчика в школе Хорольского округа - РИА Новости, 28.07.2026
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09:22 28.07.2026
В Приморье назвали причину смерти мальчика в школе Хорольского округа

В Приморье рассказали, что мальчик в школе Хорольского округа умер от менингита

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что 10-летний ребенок скончался от менингита.
  • Смерть ребенка произошла в мае в Хорольском округе Приморья.
ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила то, что 10-летний ребенок, скончавшийся в Хорольском округе Приморья в мае, умер от менингита, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК РФ по взаимодействию со СМИ Аврора Римская.
"Да, причина смерти - болезнь", - подтвердила Римская, ответив на вопрос об итогах судмедэкспертизы.
Ранее в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю сообщили, что 3 мая десятилетний мальчик скончался в поселке городского типа Ярославский, по предварительным данным, от менингита.
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