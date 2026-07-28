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Экс-офицер СБУ пояснил, почему Макрон и Мерц молчат о терактах Киева в ЕС - РИА Новости, 28.07.2026
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12:30 28.07.2026
Экс-офицер СБУ пояснил, почему Макрон и Мерц молчат о терактах Киева в ЕС

Прозоров: Макрон и Мерц не будут осуждать Киев за теракты, пока есть выгода

© AP Photo / Omar HavanaКанцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон
Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Omar Havana
Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские лидеры не будут открыто осуждать и предъявлять претензии Киеву за теракты на территории ЕС, поскольку они являются частью проекта "война на Украине", заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
  • По его словам, они поддерживают решения и действия Киева, пока это приносит им выгоду.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Европейские лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, не будут открыто осуждать и предъявлять претензии Украине за теракты на территории ЕС, в том числе о покушении в Монако и взрывах на "Северных потоках", поскольку они являются частью проекта "война на Украине", такое мнение выразил в беседе заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
"Макрон, Мерц... Они зарабатывают на проекте "Украина" политические дивиденды, чисто материальные и финансовые дивиденды" - сказал Прозоров.
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Экс-офицер СБУ предрек более наглые теракты в мире со стороны Киева
Вчера, 00:29
По мнению экс-подполковника, лидеры европейских держав будут на публику поддерживать решения и действия Киева, пока это так или иначе приносит им выгоду. "Максимум в кулуарах (Владимиру) Зеленскому скажут: "Володя, давай ты там своим скажи, чтобы они так не дерзили", - добавил он.
Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, как писали СМИ, пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена. Сам Ермолаев обвинил в причастности в покушении на него украинскую разведку.
Тело 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако, было найдено под Киевом в начале июля. Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании подозреваемых в убийстве - сотрудника ГУР Украины Владислава Реута и бывшего правоохранителя Виталия Жиковича. Оба подозреваемых отправлены под стражу.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. В августе 2025 года в Италии по подозрению в причастности к этим актам был задержан бывший офицер ВСУ Сергей Кузнецов, через несколько месяцев его передали Германии. Адвокат Кузнецова Никола Канестрини заявил, что прокуратура ФРГ считает, что диверсия на "Северных потоках" была совершена по указанию госорганов Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Россия учитывает участие Запада в терактах против нее, заявила Захарова
1 июля, 16:53
 
В миреУкраинаГерманияМонакоВадим ЕрмолаевЭммануэль МакронФридрих МерцСлужба безопасности УкраиныЕвросоюзВооруженные силы УкраиныСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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