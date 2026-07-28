Краткий пересказ от РИА ИИ Европейские лидеры не будут открыто осуждать и предъявлять претензии Киеву за теракты на территории ЕС, поскольку они являются частью проекта "война на Украине", заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

По его словам, они поддерживают решения и действия Киева, пока это приносит им выгоду.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Европейские лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, не будут открыто осуждать и предъявлять претензии Украине за теракты на территории ЕС, в том числе о покушении в Монако и взрывах на "Северных потоках", поскольку они являются частью проекта "война на Украине", такое мнение выразил в беседе заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

Макрон, Мерц ... Они зарабатывают на проекте "Украина" политические дивиденды, чисто материальные и финансовые дивиденды" - сказал Прозоров.

По мнению экс-подполковника, лидеры европейских держав будут на публику поддерживать решения и действия Киева, пока это так или иначе приносит им выгоду. "Максимум в кулуарах (Владимиру) Зеленскому скажут: "Володя, давай ты там своим скажи, чтобы они так не дерзили", - добавил он.

Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, как писали СМИ, пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена. Сам Ермолаев обвинил в причастности в покушении на него украинскую разведку.

Тело 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако, было найдено под Киевом в начале июля. Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании подозреваемых в убийстве - сотрудника ГУР Украины Владислава Реута и бывшего правоохранителя Виталия Жиковича. Оба подозреваемых отправлены под стражу.