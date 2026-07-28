Лукашенко оценил перспективы отношений с США

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Лукашенко заявил, что отношения между Беларусью и США на данном этапе и их перспективы являются неплохими.

Лукашенко обсудил состояние белорусско-американских отношений с постоянным представителем Беларуси в ООН Валентином Рыбаковым.

Президент Белоруссии подчеркнул, что внимательно изучает документы, поступающие от Рыбакова, и умеет "читать между строк", понимая мысли руководства США.

МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Отношения Белоруссии и США на данном этапе, а также их перспективы являются неплохими, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Складывающаяся обстановка в наших отношениях и особенно динамика и перспективы – неплохие", - сказал Лукашенко , принимая с докладом постоянного представителя Белоруссии в ООН Валентина Рыбакова. Его слова приводит агентство Белта.

Глава государства обозначил в качестве основной темы разговора состояние белорусско-американских отношений, которыми поручено заниматься Рыбакову.

"На твою голову выпала и честь, и большая-большая работа по налаживанию отношений между США и Беларусью. В тесном контакте работаешь с Джоном Коулом (спецпосланник США по Белоруссии – ред.) . Передай ему самые добрые пожелания и его прелестной супруге", - сказал Лукашенко.

Глава государства спросил Рыбакова о его впечатлениях от контактов с представителями США и возможных предложениях о том, как действовать дальше. При этом президент отметил, что внимательно, до запятой, читает все документы, которые поступают от Рыбакова, и у него сложились определенные впечатления и мнения в отношении США, их пожеланий.