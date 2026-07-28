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Лукашенко оценил перспективы отношений с США - РИА Новости, 28.07.2026
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13:32 28.07.2026 (обновлено: 13:33 28.07.2026)
Лукашенко оценил перспективы отношений с США

Лукашенко назвал перспективы отношений Белоруссии с США неплохими

© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Лукашенко заявил, что отношения между Беларусью и США на данном этапе и их перспективы являются неплохими.
  • Лукашенко обсудил состояние белорусско-американских отношений с постоянным представителем Беларуси в ООН Валентином Рыбаковым.
  • Президент Белоруссии подчеркнул, что внимательно изучает документы, поступающие от Рыбакова, и умеет "читать между строк", понимая мысли руководства США.
МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Отношения Белоруссии и США на данном этапе, а также их перспективы являются неплохими, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Складывающаяся обстановка в наших отношениях и особенно динамика и перспективы – неплохие", - сказал Лукашенко, принимая с докладом постоянного представителя Белоруссии в ООН Валентина Рыбакова. Его слова приводит агентство Белта.
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Глава государства обозначил в качестве основной темы разговора состояние белорусско-американских отношений, которыми поручено заниматься Рыбакову.
"На твою голову выпала и честь, и большая-большая работа по налаживанию отношений между США и Беларусью. В тесном контакте работаешь с Джоном Коулом (спецпосланник США по Белоруссии – ред.) . Передай ему самые добрые пожелания и его прелестной супруге", - сказал Лукашенко.
Глава государства спросил Рыбакова о его впечатлениях от контактов с представителями США и возможных предложениях о том, как действовать дальше. При этом президент отметил, что внимательно, до запятой, читает все документы, которые поступают от Рыбакова, и у него сложились определенные впечатления и мнения в отношении США, их пожеланий.
"И дело здесь не в строчках, в том, что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство США. Я умею читать между строк. Поэтому если даже Джон пытается что-то приукрасить, этого делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле", - сказал Лукашенко.
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