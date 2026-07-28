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Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с Днем крещения Руси - РИА Новости, 28.07.2026
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Религия
 
11:32 28.07.2026

Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с Днем крещения Руси

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриарх Кирилл поздравил Александра Лукашенко с Днем крещения Руси.
  • В поздравлении патриарх отметил труды Лукашенко в деле сохранения национальных традиций и традиционных моральных ценностей.
  • Патриарх выразил надежду на продолжение сотрудничества РПЦ с органами власти Белоруссии и общественными силами.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Днем крещения Руси президента Белоруссии Александра Лукашенко, отметив его труды в деле сохранения национальных традиций и традиционных моральных ценностей, сообщается на сайте Русской православной церкви.
День крещения Руси отмечается в День памяти святого князя Владимира, крестителя Руси, 28 июля.
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"Сердечно поздравляю вас с Днем крещения Руси. Отрадно, что сохранение национальных традиций и утверждение в жизни сограждан непреходящих моральных идеалов являются важными направлениями ваших трудов", - говорится в поздравлении патриарха.
Патриарх пожелал Лукашенко крепкого здравия, бодрости духа и помощи Божией в ответственном президентском служении. Он также выразил надежду на продолжение сотрудничества РПЦ с органами власти Белоруссии и "благонамеренными силами общества", которое будет и впредь способствовать нравственному просвещению современников и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
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РелигияБелоруссияАлександр ЛукашенкоРусская православная церковь
 
 
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