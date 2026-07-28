Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с Днем крещения Руси

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Патриарх Кирилл поздравил Александра Лукашенко с Днем крещения Руси.
- В поздравлении патриарх отметил труды Лукашенко в деле сохранения национальных традиций и традиционных моральных ценностей.
- Патриарх выразил надежду на продолжение сотрудничества РПЦ с органами власти Белоруссии и общественными силами.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Днем крещения Руси президента Белоруссии Александра Лукашенко, отметив его труды в деле сохранения национальных традиций и традиционных моральных ценностей, сообщается на сайте Русской православной церкви.
День крещения Руси отмечается в День памяти святого князя Владимира, крестителя Руси, 28 июля.
"Сердечно поздравляю вас с Днем крещения Руси. Отрадно, что сохранение национальных традиций и утверждение в жизни сограждан непреходящих моральных идеалов являются важными направлениями ваших трудов", - говорится в поздравлении патриарха.
Патриарх пожелал Лукашенко крепкого здравия, бодрости духа и помощи Божией в ответственном президентском служении. Он также выразил надежду на продолжение сотрудничества РПЦ с органами власти Белоруссии и "благонамеренными силами общества", которое будет и впредь способствовать нравственному просвещению современников и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.