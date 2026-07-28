В Японии на заводе восемь человек попросили о помощи после землетрясения

ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Восемь человек просят о помощи на заводе Nippon Paper Industries в Яцусиро в Японии, где обрушилась труба после мощного землетрясения, сообщило агентство Киодо.

Восемь человек, оставшихся на заводе Nippon Paper Industries просят о помощи и спасении. Их состояние, а также наличие или отсутствие травм неизвестно.