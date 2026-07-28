В Японии на заводе восемь человек попросили о помощи после землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На заводе Nippon Paper Industries в Яцусиро в Японии обрушилась труба после землетрясения, восемь человек просят о помощи.
- Во вторник в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1, затем менее чем через час — землетрясение магнитудой 6,1.
ТОКИО, 28 июл – РИА Новости. Восемь человек просят о помощи на заводе Nippon Paper Industries в Яцусиро в Японии, где обрушилась труба после мощного землетрясения, сообщило агентство Киодо.
Восемь человек, оставшихся на заводе Nippon Paper Industries просят о помощи и спасении. Их состояние, а также наличие или отсутствие травм неизвестно.
Во вторник в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг залегал на глубине 10 километров. Объявлено предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро. Менее чем через час произошло землетрясение магнитудой 6,1. Информации о жертвах и разрушениях нет.